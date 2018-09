États-Unis : l'accusatrice du juge Kavanaugh témoigne devant le Sénat

Dans la salle d'audition du Capitole à Washington (États-Unis), jeudi 27 septembre, le docteur Christine Blasey Ford s'avance timidement. Face à la commission judiciaire du Sénat et devant toute l'Amérique, elle va révéler une histoire qu'elle a cachée pendant plus de trente ans. En 1982, lors d'une soirée lycéenne, celle qui est aujourd'hui docteur en psychologie, dit avoir été agressée sexuellement par Brett Kavanaugh, le juge candidat à la Cour suprême. Elle raconte ainsi la scène : "Brett m'a attrapée et il a tenté de m'enlever mes vêtements. Ça a duré longtemps.(...) J'ai vraiment cru qu'il allait me violer."

Une candidature compromise ?

L’audition a été jugée crédible par les sénateurs et est un coup dur pour le juge. Sa candidature à la Cour suprême, l'instance qui tranche les grandes questions juridiques américaines, semblait sur de bons rails. Elle est désormais remise en question. De son côté, il affirme son innocence. "Je n'ai jamais fait ça. Ni à elle, ni à quiconque". Il a indiqué ne pas renoncer à sa candidature. Pour lui, il s'agit d'un complot politique. Mais outre Christine Blasey Ford, deux autres femmes accusent le juge républicain.

