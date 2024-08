Ce que l'on sait des accusations de viols et d'agressions sexuelles qui visent le rappeur Naps, auteur du tube "La Kiffance"

Le rappeur, mis en examen dimanche après les plaintes pour "viols" et "agressions sexuelles" de trois jeunes femmes dans le Var, avait déjà été visé par une plainte pour viol à Paris en 2021.

De nouvelles accusations visent le rappeur marseillais Naps. L'interprète des titres à succès La Kiffance ou Best Life fait l'objet de trois nouvelles plaintes pour violences sexuelles, venant s'ajouter à une quatrième remontant à 2021, dans un dossier différent. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait des différentes accusations qui le concernent, et de l'avancement des procédures judiciaires.

Il était déjà visé par une plainte pour viol en 2021 à Paris

Naps, Nabil Boukhobza de son nom civil, est déjà accusé du viol d'une femme à Paris, dans le cadre d'une plainte déposée le 1er octobre 2021 et révélée fin juillet dans la presse. Dans cette plainte, "une jeune femme expliquait avoir passé la soirée de la veille dans un établissement du 9e arrondissement" de la capitale, puis "avoir été invitée avec des amies à la table du rappeur Naps", selon le parquet.

"Elles l'avaient ensuite suivi dans sa chambre d'un hôtel près de la gare de Lyon, progressivement quittée par les amis du rappeur", relate la même source. "Les jeunes femmes s'étaient endormies et l'une dit avoir été réveillée par un rapport sexuel [auquel] elle n'avait pas consenti", poursuit l'accusation. Selon le magazine Le Point , qui révélait à l'époque les détails du dossier, la jeune femme était âgée de 20 ans au moment du dépôt de sa plainte.

Des faits que Naps, 33 ans, conteste "intégralement" et "avec la plus grande fermeté", selon son avocat, Nabil Boudi. Dans ce dossier, l'artiste a été mis en examen en octobre 2021 et placé sous contrôle judiciaire.

@franceinfo Interpellé vendredi, le rappeur Naps a été placé sous contrôle judiciaire pour "viols et agressions sexuelles". ♬ son original - Franceinfo

Près de trois ans plus tard, le juge d'instruction a ordonné, dans une décision rendue mi-mai et dont l'AFP a eu connaissance fin juillet, que le rappeur soit jugé devant la cour criminelle départementale de Paris. Son avocat a fait appel de l'ordonnance du magistrat instructeur réclamant un procès.

Trois nouvelles plaintes pour "agressions sexuelles" et "viols" ont été déposées dans le Var

Le rappeur a été interpellé, vendredi 2 août, dans un hôtel de la station balnéaire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var), après les plaintes pour "viols" et "agressions sexuelles"de trois jeunes majeures, a annoncé dimanche le parquet de Toulon. Le trentenaire a été placé en garde à vue. Cette opération a été menée à la suite d'une enquête de flagrance, a précisé le parquet.

En fin de matinée vendredi, la gérante de l'hôtel a contacté la gendarmerie après que l'une de ses clientes, une jeune femme de 18 ans, a déclaré avoir été violée la nuit précédente par le rappeur marseillais, selon les informations de France Inter. Les gendarmes se sont alors présentés à l'établissement pour interpeller le rappeur. Dans ce même hôtel, les enquêteurs ont récolté le témoignage de trois plaignantes au total.

A l'issue de sa garde à vue dimanche, Naps a été mis en examen "des chefs de viols et agressions sexuelles puis placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention", a précisé à la presse Laurent Robert, le procureur adjoint de la République de Toulon. L'enquête, confiée à la Brigade de recherches de La Valette du Var, va se poursuivre sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Le rappeur au million d'abonnés sur Instagram "conteste intégralement les faits" dans cette nouvelle affaire "et se tient à disposition de la justice comme il l'a toujours fait", a réagi son avocat Nabil Boudi auprès de l'AFP. Il assure que son client est "très serein".

Il a été arrêté juste avant de participer à un festival

Naps était présent dans le Var pour se produire vendredi soir dans les arènes de Fréjus, à l'occasion d'un festival. Dans la journée, l'organisation de Fréjus en live a annoncé sur Instagram l'annulation de sa prestation, pour des "raisons indépendantes de [sa] volonté".

"Nous avons eu l'information de la non-venue de Naps après l'ouverture des portes et nous apprenons aujourd'hui [dimanche] les raisons", a tenu à préciser l'organisation, dans un long message posté sur le réseau social Facebook deux jours plus tard. "En aucun cas, sa non-venue au concert de vendredi n'est imputable aux accusations annoncées par les médias il y a une quinzaine de jours concernant les faits de 2021, poursuit Fréjus en Live. Pour preuve, l'équipe de production technique de Naps était présente et ignorait également sa non venue."

Les organisateurs déplorent avoir fait l'objet "d'une campagne d'insultes" depuis l'annulation du concert. "Nous sommes autant victimes que les spectateurs déçus", ajoutent-ils, estimant que "l'image [du] festival a été ternie par cet événement".