Sciences Po Paris : Mathias Vicherat, ex-cadre dirigeant de Danone et de la SNCF, désigné directeur

Sciences Po tente de tourner la page de l'affaire Olivier Duhamel. Les deux instances dirigeantes de l'Institut d'études politiques de Paris ont désigné Mathias Vicherat, 43 ans, comme directeur de l'institution, a annoncé l'IEP, mercredi 10 novembre.

Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), qui chapeaute Sciences Po, a élu l'ex-secrétaire général de Danone par 19 voix sur 23 parmi les trois candidats en lice. Mardi, le conseil de l'Institut, organe de gouvernance interne à l'établissement, avait également largement choisi cet énarque issu de la même promotion qu'Emmanuel Macron.

Un ancien collaborateur d'Anne Hidalgo

Cet ancien directeur de cabinet de Bertrand Delanoë et d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, devenu ensuite directeur général adjoint de la SNCF, va succéder à Frédéric Mion. Ce dernier avait été contraint de démissionner, en février dernier, pour avoir dissimulé les soupçons d'inceste visant le politologue Olivier Duhamel, alors président de la FNSP.

Mathias Vicherat était le seul des trois candidats finalistes à présenter un profil non universitaire. Il ne restait, en phase finale, que trois candidatures contre 23 au départ. Christine Musselin, 63 ans, sociologue et enseignante à Sciences Po, et Olivier Faron, 61 ans, historien et administrateur général du Conservatoire national des arts et métiersn'ont pas été retenus. Ils ont respectivement obtenu trois voix et une voix lors du vote de la FNSP.

La nomination du directeur "fera l'objet d'un décret du Président de la République et d'un arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation" prochainement, précise Sciences Po.