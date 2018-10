Accusation de viol contre Cristiano Ronaldo : "Cela peut remettre en cause la fin de sa carrière"

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo est accusé de viol par une femme. Les faits se seraient déroulés en 2009, à Las Vegas. S'il est reconnu coupable, cela "peut remettre en cause la fin de sa carrière" selon Jean-François Brocard, économiste du sport au Centre de Droit et d’Economie du Sport à Limoges.

Cristiano Ronaldo est accusé par une femme de l'avoir violée en 2009, à Las Vegas. Le footballeur dément et son club, la Juventus du Turin, le soutient mais les sponsors s'interrogent. S'il est reconnu coupable, cela "peut remettre en cause la fin de sa carrière", a expliqué vendredi 5 octobre sur franceinfo Jean-François Brocard, économiste du sport au Centre de Droit et d’Economie du Sport à Limoges.

franceinfo : L'image de Cristiano Ronaldo est-elle en danger ?

La situation est compliquée pour lui d'autant plus que son image a déjà été écornée il y a quelques temps avec le Football Leaks. Il y avait des éléments qui tendaient à prouver qu'il avait fait des actions proches de la fraude fiscale. Donc, c'est un joueur qui a toujours été irréprochable sur le terrain, mais son image ne fait pas forcément l'unanimité. C'est un personnage arrogant. C'est peut-être un élément qui peut remettre en cause la fin de sa carrière.

Cela peut-il être un coup d'arrêt pour sa carrière ?

S'il est reconnu coupable de viol aux Etats-Unis, je pense qu'il peut y avoir des suites judiciaires lourdes. Pour l'instant, il est présumé innocent, mais je pense que ça ne va pas être facile à vivre. Il va devoir faire des allers-retours aux Etats-Unis, mais peut-être que cela va vite s'éteindre. Aux Etats-Unis, il y a des procédures assez complexes qui pourraient lui permettre de payer l'accusatrice et cela pourrait s'écourter. Cela serait dans son intérêt parce que chaque jour qui passe est très mauvais pour lui.

Nike, son sponsor, va-t-il casser le contrat ?

Pour Tiger Woods, Nike avait fait preuve de tolérance alors qu'il était accusé en 2009 d'aventures extra-conjugales. Alors que les faits étaient avérés et que Tiger Woods avait avoué, Nike avait décidé de poursuivre son engagement auprès du sportif. Aujourd'hui, on n'en est pas là et chaque cas est différent. Malgré tout, ils ont a priori offert un contrat à vie à Ronaldo. Il fait partie des trois personnages importants auxquels Nike a confié son image. Mais est-ce qu'ils vont accepter qu'il soit écorné, ce n'est pas sûr.

Le club de la Juventus peut-il lâcher le footballeur ?

Il n'est pas rare que les clubs ajoutent dans les contrats qu'ils signent avec les joueurs, une clause qui oblige les joueurs à un comportement qui ne porterait pas atteinte à l’image du club. La clause peut remettre en cause le contrat en lui-même. S'il est simplement accusé, à mon avis, la Juventus n'a aucun intérêt à activer ce genre de ressources aujourd'hui.