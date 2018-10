Ce que l'on sait des accusations de viol qui pèsent sur Cristiano Ronaldo

La star portugaise est accusée par une femme américaine, mais peut compter sur le soutien de son club, la Juventus Turin.

Sur un terrain de football, Cristiano Ronaldo est une menace pour les défenseurs. En dehors, en revanche, le Portugais a des tracas avec la justice. Son nom avait été associé à l'affaire d'évasion fiscale révélée par les "Football Leaks". Soupçonné de fraude fiscale, il avait dû verser 18,8 millions d'euros au fisc espagnol pour mettre fin aux poursuites. Mais aujourd'hui, le joueur de la Juventus Turin est accusé de viol par une Américaine de 34 ans. Franceinfo vous résume cette affaire.

Qu'est-il reproché au footballeur ?

Le 27 septembre dernier, encouragée par le mouvement #MeToo, Kathryn Mayorga, 34 ans, a porté plainte, dans le Nevada, contre Cristiano Ronaldo. Elle affirme que le footballeur l'a violée, le 13 juin 2009, lors d'une soirée à Las Vegas. A l'époque, la jeune femme avait dénoncé les faits à la police, faisant même l'objet d'un examen médical. Mais elle s'était abstenue de citer nommément Ronaldo, se contentant d'évoquer "un joueur de football célèbre".

Dans son récit, révélé par le journal allemand Der Spiegel (en anglais) le 28 septembre, Kathryn Mayorga dit avoir rencontré Cristiano Ronaldo au Palms Casino Resort, chacun faisant partie d'un groupe d'amis. Des photos prises ce soir-là montrent la jeune femme en train de danser près de la star.

D'après son témoignage, la soirée s'est ensuite prolongée dans la suite du joueur en compagnie d'un groupe de personnes. Cristiano Ronaldo aurait invité Kathryn Mayorga à les rejoindre dans le jacuzzi. La jeune femme n'ayant pas de maillot de bain, Ronaldo lui aurait proposé un short de sport et un tee-shirt, la menant à la salle de bain pour qu'elle puisse se changer.

Selon elle, c'est pendant qu'elle se déshabillait que le footballeur aurait fait irruption dans la pièce, le sexe sorti de son short, en la "suppliant" de lui faire une fellation. "Je lui ai ri au nez parce que je me disais : 'c'est une blague ? Ce type si célèbre… en fait c'est un loser et un sale type", témoigne-t-elle dans Der Spiegel. Elle raconte avoir refusé et demandé à partir. Mais Ronaldo l'a alors, selon son récit, poussée dans la chambre. "Je lui ai dit : 'écoute, ça ne va pas arriver', dit-elle. Il a tenté d'enlever mes sous-vêtements. Je me suis roulée en boule, en protégeant mon sexe avec mes mains. C'est là qu'il m'a sauté dessus. J'ai dit 'non, non, non, non'." Elle accuse le footballeur de l'avoir alors sodomisée.

Après le viol, le footballeur se serait mis à genoux en assurant être un "homme bien à 99%". Il l'aurait ensuite laissée partir, "affirmant être désolé et se comporter d’habitude comme un gentleman", détaille Le Monde. D'après l'avocat de la jeune femme, cité par le Huffington Post, l'attaquant de la Juventus a lui aussi décrit la soirée à la police : dans un rapport, le footballeur admet qu'elle "a dit 'non' et 'stop' à plusieurs reprises".

Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte plus tôt ?

D'après la plainte au civil déposée le 27 septembre, Kathryn Mayorga avait peur d'être "humiliée publiquement" et de subir des mesures de "rétorsion" de la part du joueur et de son entourage. Faute de nom, la procédure lancée après sa plainte en 2009 avait tourné court. Surtout, Der Spiegel raconte qu'après la soirée, une "médiation privée" a été organisée entre des représentants de Ronaldo d'un côté, la plaignante et son avocat de l'autre.

A l'issue de discussions décrites comme très éprouvantes pour la jeune femme par ses avocats, une transaction financière a été conclue en 2010. Des documents, révélés par les "Football Leaks", font d'ailleurs état d'un transfert de plusieurs centaines de milliers d'euros du joueur à la jeune femme, précise le Huffington Post. L'Américaine affirme que Cristiano Ronaldo lui a versé 375 000 dollars (323 000 euros) pour acheter son silence et abandonner toute procédure.

Que répond Cristiano Ronaldo ?

Le footballeur est sorti de son silence le 30 septembre, en dénonçant d'abord des "fake news" sur son compte Instagram et en critiquant ceux qui "veulent se faire de la publicité sur [son] nom. C’est normal. Ils veulent devenir célèbres". Puis, sur Twitter, il a de nouveau démenti les faits : "Je nie fermement les accusations émises contre moi. Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et ce en quoi je crois", a-t-il posté. Selon 20 Minutes, la star portugaise a engagé un ténor du barreau, David Chesnoff, spécialisé dans le droit criminel à Las Vegas.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 octobre 2018

L'avocat de Kathryn Mayorga, Leslie Stovall, a immédiatement répondu à cette défense, assurant que "la plainte de madame Mayorga, les preuves physiques de son viol (...) ne sont pas des 'fake news'". Il a également indiqué que sa cliente souhaitait annuler l'accord conclu en 2010 en raison de son "état psychologique" à l'époque et des "pressions" qu'auraient exercées les avocats de Ronaldo, explique 20 Minutes.

Comment réagit le club du joueur ?

La Juventus a tenu à soutenir son attaquant. "Cristiano Ronaldo a montré son grand professionnalisme et son dévouement au cours des derniers mois, ce qui est très apprécié par tout le monde à la Juventus. Les faits incriminés remontant à presque dix ans ne changent pas cette opinion qui est partagée par tous ceux qui sont entrés en contact avec ce grand champion", écrit ainsi le club sur son compte Twitter.

.@Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfcen) 4 octobre 2018

En conférence de presse, l'entraîneur Massimiliano Allegri a affirmé que son attaquant allait bien et qu'il était "prêt à jouer" alors que la Juventus affronte Udinese samedi 6 octobre. Selon le technicien, Ronaldo ne laisse rien transparaître. "Il est normal qu'on l'aide dans un moment délicat mais il a les épaules assez larges pour se concentrer sur le match de demain, descendre sur le terrain et bien jouer", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le joueur a été défendu par son sélectionneur. "Je connais très bien Cristiano Ronaldo et je crois entièrement en sa parole. Il ne commettrait jamais un crime de ce genre", a assuré Fernando Santos. Le président de la fédération portugaise a lui aussi exprimé jeudi sa "totale solidarité avec Cristiano Ronaldo au moment où sa réputation est mise en cause". "Je crois en sa parole (...) et je peux témoigner de sa droiture", a souligné Fernando Gomes, dans une déclaration à l'agence de presse Lusa. Cela n'a pas empêché le club de dévisser en Bourse : vendredi, vers 13h30, l'action de la Juventus perdait 6,21%.

Et du côté des sponsors ?

Si le joueur reste soutenu par son club, il n'en est pas de même de ses sponsors. "Nous sommes profondément préoccupés par ces accusations inquiétantes et continuerons de suivre de près la situation", a ainsi déclaré un porte-parole de Nike, avec qui Cristiano Ronaldo a signé un contrat à vie.

Même son de cloche du côté d'EA Sports, éditeur du jeu vidéo FIFA, dont Ronaldo était la tête d'affiche pour l'édition 2018. L'entreprise se dit préoccupée et assure suivre "la situation de près car nous attendons des sportifs qui sont en couverture de nos produits et de nos ambassadeurs qu'ils se comportent d'une manière conforme aux valeurs d'EA". Dans les heures qui ont suivi cette déclaration, des images du joueur sur le site internet de la firme et sur les réseaux sociaux ont été retirées, rapporte OneFootball.