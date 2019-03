Après la fronde de nombreux élus sur une possible suppression de la bataille de Verdun des programmes, le ministre de l'Education nationale assure qu'elle est toujours "bien étudiée en première".

Une "deuxième mort du poilu". Plusieurs personnalités politiques, en majorité de droite, s'offusquent "de la disparition" de la bataille de Verdun des programmes d'histoire-géo au lycée, dimanche 24 mars. Sur Twitter, le sénateur Les Républicains de la Meuse Gérard Longuet exprime "sa consternation", la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, fustige un "scandale", quand la députée européenne Les Républicains Nadine Morano évoque un "irrespect".

Ma réaction suite à l'annonce du retrait de la bataille de Verdun des manuels d'Histoire à la rentrée 2019. pic.twitter.com/mJdek42ysU — Gérard Longuet (@gerardlonguet55) 23 mars 2019

Ce scandale est celui de trop ! En supprimant la bataille de Verdun des manuels scolaires, le gouvernement dépossède les Français de leur histoire glorieuse et foule aux pieds le sacrifice ultime de nos soldats ! MLP https://t.co/IIhbZkplLe — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 23 mars 2019

Quel irrespect pour nos poilus, leur famille et la France. Mitterrand et Kohl doivent se retourner dans leur tombe ! Ce nouveau monde macronien qui veut gommer la bataille de Verdun du programme scolaire est écœurant !https://t.co/fyfaMr0539 — Nadine Morano (@nadine__morano) 24 mars 2019

Toutes ces réactions font suite à la publication d'un article de L'Est républicain. Le quotidien explique que "la nouvelle" a été annoncée lors d'une session du conseil départemental de la Meuse et conclut : "Une nouvelle bataille de Verdun s'ouvre. Celle de sa mémoire pour les générations futures d'élèves."

Le maire de Verdun, Samuel Hazard, a d'ailleurs écrit à Emmanuel Macron, rapporte France 3 Grand Est. Dans ce courrier, l'élu en appelle au "sens de l'histoire" du président de la République. Une pétition en ligne a également été lancée. Dimanche matin, elle avait été signée par un peu plus de 2 000 personnes.

Le ministre de l'Education nationale dément

Cette bataille symbolique de la Première Guerre mondiale disparaît-elle vraiment des programmes scolaires ? Les programmes d'histoire-géographie pour la rentrée 2019 font état de 11 à 13 heures consacrées à la Grande Guerre, comme l'indique le Bulletin officiel de l'Education nationale publié en janvier dernier. A l'intérieur, plusieurs "points de passage et d'ouverture" sont proposés, dont l'offensive des Dardanelles ou la bataille de la Somme. Et, en effet, la bataille de Verdun ne figure pas de manière explicite dans ce texte.

Pour autant, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, l'assure : la bataille de Verdun sera bel et bien étudiée.

La bataille de #Verdun sera évidemment étudiée en 1ère.



Elle n'était pas dans les précédents programmes. Les nouveaux sont plus détaillés et chronologiques. Avec une partie sur la guerre de position.

Verdun, déjà étudié en 3ème, est indissociable de la bataille de la Somme. — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) 24 mars 2019

Plusieurs professeurs d'histoire-géographique dénoncent sur les réseaux sociaux une polémique mal venue.

Bon allez : "La bataille de #Verdun disparaît des programmes d'histoire-géographie au lycée" : pourquoi cette affirmation est très limite, pourquoi elle nous révèle quelque chose, pourquoi vous ne faites pas confiance aux professeurs d'histoire-géographie. Un fil à dérouler. ⬇️ pic.twitter.com/wCdi4RAOU2 — Thibaut Poirot (@ThPoirot) 24 mars 2019

Encore une polémique sur les programmes scolaires d'#histoire : une bêtise de dire que #Verdun sortirait des programmes. Verdun n'est pas mentionné dans les « points de passage » obligatoires mais Verdun continuera d'être enseigné ➡️ il faut faire confiance aux profs !!! pic.twitter.com/watctaOckr — Défendin Détard (@DefendinDetard) 24 mars 2019

"La vérité oblige à dire que Verdun n'était pas un élément central de l'ancien programme, qui nous conseillait déjà de centrer plus sur la bataille de la Somme", précise un professeur d'histoire-géo dans un lycée du Grand Est contacté par franceinfo. "Il y a des évidences qu'un programme scolaire n'a pas besoin de souligner. Cette polémique montre la méconnaissance du métier de professeur d'histoire-géo, se désole-t-il. On a des latitudes et nous sommes des personnes formées et intelligentes. Verdun a du sens, surtout dans le Grand Est. Bien sûr que, nous, on joue là-dessus."

Par ailleurs, la bataille de Verdun est déjà enseignée au collège, comme le rappelle le syndicat Snes-FSU.

Le @SNESFSU plaide pour une conception des programmes qui sache sortir de la répétition, qui soit construite dans la continuité tout le long du second degré. #Verdun est au programme au collège !https://t.co/0b0Oav2MVx — Histoire-Géo SnesFSU (@HGSnesFSU) 24 mars 2019

"Si la classe politique veut se mobiliser sur la réforme d'histoire-géo, il faut qu'elle s'intéresse davantage aux nouveaux programmes qui sont infaisables, s'inquiète ce professeur d'histoire-géo qui pointe le contrôle continu mis en place en première, en lieu et place de l'épreuve de terminale. A quelques mois de la mise en place des nouveaux contrôles continus, je ne sais toujours pas comment s'organisera l'examen."