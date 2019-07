Un dernier hommage a été rendu à sept soldats, partis d'Australie pour combattre les Allemands durant la Première Guerre mondiale, et morts sur le champ de bataille de Fromelles (Nord), le 20 juin 1916.

Nathalie Bone est venue exprès d'Australie. John Alexander Crawford avait 32 ans. Il était ouvrier dans le bâtiment. C'est le peu de choses qu'elle connaît de son grand-oncle. En 2009, les restes de 259 soldats ont été découverts dans une fosse commune. Avant d'inhumer les corps au cimetière militaire de Fromelles, des prélèvements d'ADN ont été effectués pour permettre à la commission d'identification australienne de retrouver les descendants des soldats.

84 soldats encore en attente d'identification

Jusqu'à cette année, la famille de John Alexander Crawford ignorait les circonstances exactes de sa disparition. Toute sa vie, sa mère a attendu qu'on lui annonce la mort de son fils, comme elle le demandait dans une lettre. Pour tenter de retrouver leurs disparus, les familles doivent en faire la demande auprès du comité d'identification de l'armée de terre australienne. Une démarche qui leur permet de mieux comprendre leur histoire. Si tous les ans, de nouveaux soldats sont identifiés grâce à ce programme, les preuves s'amenuisent et les recherches deviennent de plus en plus complexes. Au cimetière militaire de Fromelles, 84 soldats attendent encore que leurs noms leur soient rendus.

