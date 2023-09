Générations : l'importance du lien

Durée de la vidéo : 1 min

Plus de la moitié des 18-30 ans estiment ne pas voir suffisamment leurs grands-parents, selon un rapport des Petits Frères des Pauvres. L'étude alerte sur l'isolement croissant de nos aînés.

Si un quart des personnes âgées déclarent moins voir ses enfants et petits-enfants qu'auparavant et que plus d'un jeune sur deux voit moins leurs grands-parents, ils sont aussi 52 % chez les 18-30 ans à être demandeurs de plus de liens avec les personnes âgées. Et 44 % des 60 ans et plus le sont envers les jeunes. Pour l'association des Petits Frères des Pauvres, maintenir le lien ne tient qu'à un fil.

"Donner de ces nouvelles, cela fait extrêmement plaisir"

"La crise sanitaire a permis de redécouvrir quelque chose de fantastique : que le téléphone servait à téléphoner. [...] Donner de ces nouvelles et faire un petit coucou, même si ce n'est pas quelque chose de très régulier, cela fait extrêmement plaisir aux personnes", explique Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres. Selon l'association, pour les jeunes comme pour les plus âgés, la précarité est un facteur d'affaiblissement des relations entre générations. L'association préconise donc de prioriser les actions intergénérationnelles en faveur des plus âgés, mais aussi des plus précaires.