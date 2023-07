Cet été, l'association Les Petits Frères des Pauvres ouvre des "Oasis Solidaires"

Les personnes âgées sont toujours les plus fragilisées lors des épisodes de fortes chaleurs et de canicule, c'est pourquoi l'association les Petits Frères des Pauvres, lance l'idée de "l'Oasis Solidaire".

L’association les Petits Frères des Pauvres met en place cet été "Oasis Solidaire", où chacun peut être une partie de la solution. C’est le sens de ce nouveau mouvement.

"Pour nos aînés, faisons de l’ombre à la canicule. Soyons une Oasis Solidaire ! 😎🏝 Un autre petit geste de solidarité est à votre portée pour aider nos aînés : c’est de partager ce post afin de sensibiliser vos proches." Association les Petits Frères des Pauvres

Les personnes âgées sont toujours les plus fragilisées lors des épisodes de fortes chaleurs et de canicule. Face aux épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, il faut offrir aux personnes âgées, mais aussi à tout le monde des espaces frais.

Entreprises, simples citoyens, collectivités locales, musées, jardins, locaux, parcs, sur votre portail ou votre boîte aux lettres, si vous apposez le macaron "Oasis Solidaire", que vous trouverez dans le kit Oasis Solidaire sur le site des Petits Frères des Pauvres, vous pourrez sensibiliser les gens autour de vous, et par la même occasion, rompre la solitude de certains et certaines.