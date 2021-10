Meurtre de Magali Blandin : les parents de Jérôme Gaillard, suspecté d'avoir tué sa femme, ont reconnu avoir aidé leur fils

Les parents de Jérôme Gaillard, mis en examen le 21 mars pour avoir assassiné sa femme Magali Blandin, ont reconnu avoir aidé leur fils dans son projet criminel, a appris France Bleu Armorique jeudi 14 octobre de sources proches du dossier, confirmant une information de l'AFP. Convoqués le 12 octobre pour une confrontation avec leur fils, Monique et Jean Gaillard, 72 et 75 ans, ont reconnu avoir été au courant du projet de Jérôme Gaillard, et de la date du passage à l'acte. Leur fils leur avait avoué avoir mandaté des tueurs à gages géorgiens pour exécuter Magali Blandin.

Une aide financière de la mère, un alibi fourni par le père

Monique Gaillard, sa mère, a admis avoir versé de l'argent pour l'aider financièrement, tout en sachant que cela pourrait servir au projet d'assassinat. Selon France Bleu Armorique, elle reconnait aussi, à la demande de Jérôme Gaillard, avoir acheté la chaux qui a été utilisée pour dissimuler le corps. Son père, Jean, lui aurait servi d'alibi en se rendant à son domicile pour simuler la présence de son fils dans la maison en utilisant internet et passer des coups de téléphone, le jour de la mort de Magali Blandin. Pour convaincre ses parents, Jérôme Gaillard a assuré avoir usé de chantage et de manipulation psychologiques.

Jérôme, Monique et Jean Gaillard sont en détention provisoire depuis le mois de mars. Les parents ont demandé à deux reprises leur remise en liberté qui leur a été refusée à chaque fois. Ils sont mis en examen pour "complicité de meurtre par conjoint" et "complicité de tentative de meurtre par conjoint". Le corps de Magali Blandin, éducatrice spécialisée de 42 ans et mère de quatre enfants, avait disparu le 10 février. Elle a été retrouvée morte, vendredi 19 mars, soit plus d'un mois après sa disparition, enseveli dans un bois près de Rennes. Le couple était en instance de divorce.