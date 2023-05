Hautes-Pyrénées : une femme et son ex-compagnon retrouvés morts, l'homme déjà condamné pour féminicide

La fille de la quadragénaire, âgée de 20 ans, avait signalé la disparition de sa mère samedi.

Une femme de 41 ans et son ex-compagnon âgé de 47 ont été retrouvés morts, dimanche vers 20h à Laloubère (Hautes-Pyrénées), ont appris lundi 15 mai franceinfo de source policière et France Bleu Béarn Bigorre.

C’est une patrouille de police qui a découvert les deux corps sur un chemin de terre. La femme présentait plusieurs traces de coups à l’arme blanche tandis que l’homme a été retrouvé pendu à un arbre, "vraisemblablement dans un geste suicidaire", indique dans un communiqué la procureure de la République de Tarbes Bérengère Prud'homme, qui évoque la piste du "féminicide".

La quadragénaire, Audrey, était séparée de son compagnon, Samy, depuis un mois, mais celui-ci l’attendait à la sortie de son travail depuis deux jours. C'est la fille de la femme, âgée de 20 ans, qui avait signalé sa disparition samedi.

25 ans de réclusion pour féminicide

Selon les informations de France Bleu Béarn Bigorre, le suspect avait déjà été condamné pour un féminide en 2006. Il avait enlevé son ex-compagne Zina, puis lui avait roulé dessus, avant de lui asséner entre 25 et 30 coups de couteau. Condamné par la cour d'assises de l'Indre à 25 ans de réclusion dont 15 incompressibles, il était sorti de prison il y a un an et demi, en décembre 2021.

"Il n'était plus suivi par les autorités judiciaires depuis la fin de l'exécution de sa peine en décembre 2021, et ne semble pas avoir depuis été impliqué dans une affaire pénale", explique le parquet de Tarbes dans un communiqué. "Aucun témoin n'évoque de climat de violences conjugales" entre Audrey et Samy, selon les premiers éléments de l'enquête relayés par la procureure.

L'autopsie et les investigations menées conjointement par la DTPJ (direction territoriale de la police judiciaire) de Toulouse et par la BSU (brigade de sûreté urbaine) de Tarbes devront déterminer s'il s'agit bien d'un féminicide suivi d'un suicide, ainsi que l'heure et le lieu du décès d'Audrey.