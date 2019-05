"Royal baby" : le Royaume-Uni attend toujours l'accouchement de Meghan Markle

"Quand on n'a pas d'information, on s'inquiète ou on fantasme et les tabloïds britanniques commencent à trouver le temps long", explique le journaliste Arnaud Comte, en direct de Londres. Le Royaume-Uni attend toujours la naissance du bébé de Meghan Markle et du Prince Harry.

L'actrice américaine accouche à domicile

On commence à s'inquiéter outre-Manche de la décision de Meghan Markle d'accoucher à domicile. Le prince Harry et Meghan Markle voudrait vivre ce moment dans l'intimité. "Ils voudraient donc éviter la sortie traditionnelle de la maternité St Mary, avec les caméras et les objectifs du monde entier braqués sur eux", précise le journaliste. Chaque détail est observé et les rumeurs vont bon train. La dernière en date, c'est que Meghan Markle aurait dépassé la date de son terme, et certains imaginent qu'elle n'aurait pas un, mais deux bébés.

Lundi 6 mai est un jour férié ou "bank holiday" au Royaume-Uni. De nombreux Britanniques ont donc les yeux rivés sur leur téléphone à guetter la moindre nouvelle.

