Meghan et Harry : ils renoncent à leurs titres royaux

En début de semaine une réunion de famille a eu lieu, laissant penser que la situation était apaisée. "Il faut préciser que ce communiqué a surpris tout le monde ici au Royaume-Uni. On savait que la reine voulait régler ça vite, en quelques jours, mais on s'attendait plutôt à une communication la semaine prochaine. Elle est tombée il y a quelques minutes", explique le journaliste Arnaud Comte.

"Ils ne toucheront plus non plus d'argent public"

Officiellement, Harry et Meghan ne représenteront plus la reine. "Ils continueront à s'appeler duc et duchesse de Sussex, mais officiellement par exemple, ils ne voyageront plus au nom de la reine. Ils perdent leur titre d'altesse Royale, mais Harry restera prince néanmoins. Ils ne toucheront plus non plus d'argent public. Parmi leurs revenus il faut savoir que 5% émanent de l'argent public qui est la location royale", indique le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT