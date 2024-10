"Rendez-nous ce que vous nous avez volé !" : en Australie, une sénatrice aborigène interpelle le roi Charles III sur la colonisation

La sénatrice aborigène Lidia Thorpe a interpellé le roi Charles III lors de sa visite au Parlement australien, lundi 21 octobre, en criant des slogans anticoloniaux. "Rendez-nous nos terres, rendez-nous ce que vous nous avez volé !", a crié la parlementaire dans une diatribe d'environ une minute à l'issue d'un discours du monarque britannique, âgé de 75 ans, face aux élus et responsables du pays.

King Charles protester Lidia Thorpe, a Victoria Senator interrupts the great hall after speech pic.twitter.com/d02hoKW1rh — Kate Mansey (@KateMansey) October 21, 2024

La sénatrice indépendante, revêtue d'une cape en fourrure, a dénoncé ce qu'elle a qualifié de génocide des indigènes australiens à l'époque de la colonisation européenne. L'Australie a été une colonie britannique pendant plus d'un siècle, au cours duquel des milliers d'Australiens aborigènes ont été tués et des communautés entières déplacées. Le pays a acquis une indépendance de fait en 1901, mais n'est jamais devenu une république à part entière. Le roi Charles reste chef de l'Etat.

Une habituée des coups d'éclat contre la monarchie

Charles III effectue une visite de neuf jours en Australie et aux Samoa, sa première grande tournée à l'étranger depuis l'annonce de son cancer au début de l'année. Lidia Thorpe, qui l'a interpellé lundi, est connue pour ses coups d'éclat politiques et son opposition farouche à la monarchie. Lorsqu'elle a prêté serment en 2022, elle a levé le poing droit en jurant, à contrecœur, de servir la reine Elizabeth II, alors chef d'Etat de l'Australie. "Je jure solennellement et sincèrement que je serai fidèle et que je porterai une véritable allégeance à la colonisatrice Sa Majesté la reine Elizabeth II", avait-elle déclaré avant d'être réprimandée.

L'Australie a rejeté par référendum en 1999 un changement de Constitution pour devenir une République. Aucune réforme en ce sens n'est plus à l'ordre du jour.