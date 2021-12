Dans son message de Noël, Elizabeth II confie que Philip, son mari mort en avril, lui "manque"

Son regard "espiègle", son "rire familier", son engagement "pionnier" pour l'environnement... Dans sa traditionnelle allocution de Noël, Elizabeth II a rendu hommage, samedi 25 décembre, à son défunt époux, Philip, mort le 9 avril à l'âge de 99 ans. "Bien que ce soit pour beaucoup de gens une période de grand bonheur et de gaieté, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, je comprends particulièrement pourquoi", a déclaré la reine du Royaume-Uni dans ce message, personnel comme rarement, enregistré au château de Windsor.

La monarque de 95 ans assure toutefois avoir "tiré un grand réconfort" des nombreux hommages qu'elle a reçus depuis le décès du duc d'Edimbourg.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI