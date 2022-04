Anniversaire royal, traditions hongroise et bengalaise… L'actualité de la semaine en photos

Vendredi 22 avril, la rubrique "Photo Hebdo" du journal de 20 Heures nous emmène en Angleterre, en Hongrie et au Bengale.

À 96 ans, la reine Élisabeth II, dont c'était l'anniversaire jeudi 21 avril, a enfin une Barbie à son effigie. Les enfants pourront désormais s'amuser avec une poupée de la reine d'Angleterre. En Inde, les habitants ont chaud. Le pays connaît une vague de chaleur, avec des températures pouvant atteindre 45 °C, 10 °C de plus que les normales saisonnières. En Hongrie, à Pâques, selon la tradition, on se lance des seaux d'eau afin de favoriser la séduction et la fécondité.



97 % de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté

À quelques centaines de kilomètres, en Afghanistan, 97 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, telle une fillette qui vit au milieu d'une décharge à ciel ouvert, l'air désemparé. Au Bengale, les enfants se peignent le visage avec des motifs tribaux et colorés afin de remémorer leur passé ethnique. Enfin, en Écosse, un phare est enveloppé d'un soleil rougeoyant, alors que le jour se lève au bord de l'eau.