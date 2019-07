Affaire Vincent Lambert : les parents ne déposeront plus aucun recours pour le maintien en vie de leur fils

Depuis mardi, Vincent Lambert a fait l'objet d'un arrêt des traitements. Ses parents ont déposé une plainte pour tentative de meurtre, vendredi, mais ne tenteront plus rien pour "arrêter le processus mortel".

Les parents de Vincent Lambert ne déposeront plus aucun recours pour le maintien en vie de leur fils, a indiqué leur avocat, lundi 8 juillet à franceinfo. "On ne peut plus imaginer aujourd'hui arrêter le processus mortel. Si on arrêtait, il s'agirait d'obstination déraisonnable, ce qui n'était pas le cas mardi dernier", a expliqué maître Jean Paillot. Depuis mardi, Vincent Lambert a fait l'objet d'un arrêt des traitements, il n'est ni plus alimenté ni hydraté. Tétraplégique, il est dans un état végétatif depuis 2008 et un accident de la route.

La situation de Vincent s'est dégradée depuis mardi avec des complications du fait de la sédation.Jean Paillot

avocat des parentsà franceinfo

"Le jour venu, nous demanderons des comptes, mais pour le moment, l'heure n'est plus qu'au recueillement", a déclaré Me Paillot. Vendredi dernier, les parents de Vincent Lambert ont déposé une plainte pour tentative de meurtre. Une plainte qui vise très vraisemblablement le médecin Vincent Sanchez et le CHU de Reims.

"Plus rien à faire sinon prier"

"Cette fois c'est terminé", écrivent les parents de Vincent Lambert dans un communiqué diffusé sur le site du comité de soutien, "Je soutiens Vincent", et sur les réseaux sociaux. "Nos avocats ont multiplié ces derniers jours encore les recours et mené d’ultimes actions pour faire respecter le recours suspensif devant l’ONU qui bénéficiait à Vincent. En vain."

La mort de Vincent est désormais inéluctable. Elle lui a été imposée à lui comme à nous. Si nous ne l’acceptons pas, nous ne pouvons que nous résigner.Les parents de Vincent Lambert

"Il n’y a plus rien à faire sinon prier et accompagner notre cher Vincent, dans la dignité et le recueillement", concluent-ils. Les parents de Vincent sont des fervents catholiques et sont considérés proches des milieux intégristes. Viviane et Pierre Lambert estiment que leur fils est handicapé et non en fin de vie. Depuis 2013, ils ont multiplié les recours pour empêcher toute interruption des soins.

Le médecin de Vincent Lambert a engagé mardi un nouvel arrêt des traitements, rendu possible le 28 juin par la Cour de cassation. Ce protocole médical prévoit notamment l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition par sonde du patient, ainsi qu'une "sédation profonde et continue".