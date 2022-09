Fin de vie : une convention citoyenne pour encadrer le suicide assisté

À 68 ans, Marie-Hélène est atteinte d'un cancer du sein métastasé au cerveau et à la moëlle osseuse. Après six ans de combat, la maladie a gagné. Elle se sait condamnée. "On attend la fin puisqu'il n'y a plus de chimio possible", explique-t-elle. La loi actuelle autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Le malade doit être en fin de vie et en grande souffrance.

Se rendre à l'étranger où le suicide assisté est autorisé

Le comité d'éthique juge aujourd'hui qu'il faut aller plus loin en autorisant une aide active à mourir. Une convention citoyenne doit encadrer le futur débat national. Une perte de temps pour Marie-Hélène. "Il y a combien de gens qui vont mourir pendant ces 4, 5 ans et qui vont subir la nécessité d'aller à l'étranger ?", questionne-t-elle, soulignant qu'il faut avoir les ressources financières et la force physique pour se rendre à l'étranger. En 2015, Robert a ainsi accompagné sa sœur Elisabeth en Suisse, atteinte de la maladie de Charcot. Une opération qui a été organisée avec beaucoup de ressentiment pour sa famille.