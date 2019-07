En Australie, une ambulance va réaliser les dernières volontés de ses patients

Cette initiative inédite en Australie prend exemple sur un programme néerlandais, qui a déjà été adopté aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Pour une fin de vie plus douce. Inspiré par le geste d'ambulanciers qui avaient amené une femme mourante à la plage sur le chemin de l'hôpital, le Queensland, un Etat australien, a annoncé, jeudi 25 juillet, la mise en place d'un véhicule dédié aux dernières volontés des patients en fin de vie.

Une ambulance hors service devrait être réaffectée et servira par exemple à conduire les patients chez leurs enfants, petits-enfants ou à aller au musée. "Réaliser les dernières volontés des gens constitue un défi, car les patients peuvent avoir des difficultés à marcher, se tenir assis, ou respirer sans oxygène et appareils médicaux", a déclaré le ministre de la Santé du Queensland Steven Miles dans un communiqué (en anglais). "Le programme Ambulance Wish Queensland va permettre à des volontaires dotés d'une formation médicale, grâce à des ambulances et du matériel adapté, d'aider des personnes à réaliser leurs voeux sereinement et en toute sécurité", a-t-il ajouté.

Aller voir l'océan avant de mourir

Fin 2017, des ambulanciers de l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, avaient fait un détour sur le chemin de l'hôpital à la demande d'une patiente qui voulait voir l'océan une dernière fois avant de mourir. Une photographie illustrant ce moment montre un secouriste à Hervey Bay, à 300 kilomètres au nord de Brisbane, à côté d'un brancard, le regard dirigé vers l'océan.