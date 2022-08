Reportage Rentrée scolaire : comment sont formés les nouveaux enseignants contractuels qui se préparent à exercer ?

Une ambiance de rentrée des classes planait au collège-lycée Charlemagne de Paris, dans la matinée du mardi 23 août. Quelques visages anxieux et d'autres plus détendus sont présents parmi les 220 contractuels recrutés par l'académie de Paris pour la rentrée scolaire.

Et quand il faut répondre à la question posée par le formateur : "Je sors un élève perturbateur de ma classe : que dois-je faire ?", Axel, qui a été assistant d'éducation et surveillant durant deux ans en collège, est plutôt serein. Il prend alors la parole : "Laisser un enfant seul, je ne pense pas que ce soit autorisé. Il vaut mieux l'emmener chez le directeur..." En cette rentrée 2022, il s'apprête à enseigner dans une école primaire, comme les autres contractuels formés avec lui.

Deux jours consacrés à la préparation des cours fondamentaux en primaire

Toute la matinée, les contractuels réfléchissent donc à des situations concrètes et des règles à respecter concernant les sorties scolaires, l'heure d'arrivée dans l'établissement ainsi que les questions liées à la laïcité. Ils seront ensuite informés sur le fonctionnement d'une école, les relations avec la direction, l'inspection et les parents d'élèves. Avant d'entamer deux jours consacrés à la préparation des cours fondamentaux en primaire : les mathématiques et le français.

Le saut dans le grand bain des contractuels est prévu le jeudi 1er septembre, le jour de la rentrée des classes. Estelle, une enseignante contractuelle, a un état d'esprit plutôt mitigé. Elle confie être "un peu stressée mais pour les bonnes raisons", avant d'ajouter : "J'essaie de donner le meilleur de moi-même, donc, forcément je ne peux pas arriver totalement sereine... Mais je me suis bien préparée pendant les vacances".



Si la jeune femme a déjà réalisé un service civique de 8 mois dans une école maternelle, ce nouveau poste d'enseignantes est une première : elle n'a d'ailleurs pas fait d'études spécifiques pour devenir professeure. Elle a toutefois pu préparer ses cours car elle sait depuis plusieurs semaines déjà qu'elle enseignera à des moyennes et grande section.

Les nouveaux contractuels seront suivis par les directeurs d'école et les inspecteurs

De son côté, Brice, un ancien commercial, n'affiche, lui, aucune expérience en terme d'éducation. Il ne sait toujours pas quel niveau il va avoir en classe et cela pourra aller du CP au CM2. "On ne peut pas se préparer spécifiquement, donc on verra. Après, on n'est pas tout seul. Dans une école, il y a une équipe, des collègues, une directrice. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas", sourit-il.

Les nouveaux enseignants contractuels seront normalement suivis par les directeurs d'école et les inspecteurs. Ils auront également une vingtaine de jours de formation dans l'année. Au micro de franceinfo, Antoine Destret, le directeur de l'académie, se veut rassurant : "On a recruté plus de personnes que nos besoins. Sur les 223 personnes ce matin, il y en a 80 qui étaient là avec nous l'année dernière ou d'autres années. Ceux-là, on les a mis devant les élèves. Les autres, on les affectera sur des remplacements, etc."



Estelle, pour la première fois contractuelle et déjà affectée à une classe, serait donc un cas exceptionnel. Cependant, les collèges et les lycées manquent de professeurs diplômés en maths, en techno, en économie ou encore en sport.

Dans cette situation, les débutants pourraient bien avoir à gérer des classes toute l'année comme les professeurs titulaires.