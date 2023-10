Règles : 80% des jeunes filles les ont avant 13 ans et sont, malgré tout, dépourvues d'information sur le sujet, dénonce une association

Une association dénonce notamment l'inadaption des établissements scolaires sur un sujet relevant pourtant "de la question de l’égalité". Plus de la moitié des jeunes filles ont déjà manqué l'école à cause de leurs règles.

À l'occasion de la Journée internationale de la fille, l'association Règles Élémentaires publie une étude mercredi 11 octobre que France Bleu Picardie a pu consulter, révélant que les adolescentes ont leurs premières règles de plus en plus tôt sans être sensibilisées sur ces questions. L'association de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles pointe du doigt que les écoles ou collèges ne sont pas adaptés. Elle compile plusieurs sondages réalisés ces derniers mois avec Opinion Way.

En moyenne, les jeunes filles ont leurs règles pour la première fois à 12 ans et deux mois, soit cinq mois plus tôt qu'il y a 30 ans, indique l'association. Aujourd'hui, 80% des filles ont leurs règles avant 13 ans, c'est-à-dire avant la classe de 5ème, et 20% dès l'école primaire. Or, ces enfants ne sont pas sensibilisées ou informées sur les menstruations. Les premiers cours sur le sujet sont donnés en classe de SVT en 4ème. Seule la moitié des moins de 13 ans déclarent avoir bénéficié d'informations sur le sujet à l'école.

Un facteur de stress

Ce manque d'information peut aussi susciter des moqueries. Une jeune fille sur trois a déjà été victime de brimades ou de discriminations liées à ses règles, indique Règles Élémentaires, qui invite à "généraliser l'éducation menstruelle". Pour 80% des jeunes filles, avoir ses règles à l'école est même un facteur de stress.

Et les établissements scolaires ne sont pas adaptés "pour pouvoir vivre ses règles sereinement", selon l'association. Il n'y a pas toujours de poubelle dans les toilettes, ni de papier toilette ou de savon, pas de protections disponibles ni d'endroit pour se reposer.

Plus de la moitié (53%) des adolescentes de plus de 15 ans ont ainsi déjà manqué l'école dans l'année à cause de leurs règles. Elles sont même un quart à déclarer que les règles ont freiné leur progression scolaire, indique l'association. "Les règles font partie intégrante de la question de l’égalité et la généralisation de l’éducation menstruelle est aujourd’hui une nécessité. On ne peut pas accepter qu’en France, en 2023, des filles aient à manquer l’école parce qu’elles ont leurs règles", dénonce Règles Élémentaires.