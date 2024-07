Infographies Louise, Gabriel, Ambre, Raphaël... Découvrez les prénoms les plus donnés en France en 2023

L'Insee a publié sa liste annuelle des prénoms les plus choisis par les parents lors de l'année écoulée. Les changements sont rares, mais Isaac et Alma font une percée, tandis que Lucas et Lina perdent en popularité.

Faire classique ou original ? Préférer un prénom mixte ou très associé à un genre ? Si la réflexion de chaque parent est différente au moment de nommer son enfant, des tendances sont clairement visibles.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, lundi 8 juillet, le classement des prénoms les plus donnés en France en 2023. Les statistiques disponibles depuis 1900 qui montrent que la popularité de certains prénoms évolue, quand d'autres restent appréciés quelle que soit l'époque. Le palmarès de l'année écoulée recèle cependant peu de changements par rapport au précédent.

En 2023, les Gabriel restent en tête chez les garçons...

Quel est le prénom le plus donné aux garçons nés en 2023 ? C'est Gabriel, et d'assez loin : 4 886 bébés ont hérité de ce prénom l'année dernière. Quasi indétrônable depuis 2015, il précède cette année, sur le podium, Raphaël (3 477) et Léo (3 454).

La suite du classement des dix prénoms les plus donnés aux bébés de sexe masculin est presque la même que l'an dernier, mais dans un ordre différent : Louis, Maël, Noah, Jules, Adam, Arthur... Seuls les Isaac font leur entrée à la 10e place (2 551), remplaçant les Lucas, qui dégringolent au 14e rang (2 324).

... et les Louise prennent la 1re place chez les filles

Chez les filles, le classement est plus resserré. Parmi les naissances en 2023, les Louise passent de la deuxième à la première place, avec 3 177 bébés. Elles dépassent d'une courte tête les Ambre (3 168) et les Alba (3 088), et d'un peu plus loin les lauréates de 2022, les Jade (2 891).

Là encore, les prénoms à la mode évoluent peu par rapport à ceux de 2022. Sur les dix prénoms les plus donnés aux filles en 2023, neuf sont les mêmes que l'année précédente, mais dans le désordre : sont toujours présentes les Emma, les Rose, les Alice, les Romy et les Anna. Seule nouveauté, les Alma font leur entrée dans le top 10, à la 7e place (2 342), tandis que les Lina reculent à la 12e place (2 075).

La tendance est à une diversification grandissante, puisque le prénom le plus donné ne l'a été qu'à moins de 5 000 bébés sur les 678 000 naissances comptabilisées par l'Insee. Pour établir ces classements, l'institut statistique s'appuie sur le Fichier des prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900, qui recense les bulletins d'état civil transmis par les communes et "ne reprend que les prénoms les plus fréquemment attribués" (pour les prénoms mixtes, le sexe de l'enfant auquel il est attribué est précisé dans le fichier). L'Insee ajoute que les personnes nées à l'étranger ne sont pas comptabilisées, et que "l'exhaustivité n’est pas garantie sur toute la période, notamment pour les années antérieures à 1946".