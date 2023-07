Cartes Gabriel, Léo, Jade, Louise… Découvrez quels prénoms ont été les plus donnés dans votre département en 2022

L'Insee a publié mardi son classement pour l'année 2022, élaboré grâce aux informations recueillies dans les bulletins de naissance des enfants nés en France.

Gabriel pour les garçons et Jade pour les filles. Voilà les deux prénoms au sommet du hit-parade des prénoms les plus donnés en 2022 dans les maternités françaises. L'Insee a dévoilé, mardi 4 juillet, le classement des prénoms les plus populaires, élaboré chaque année grâce aux informations recueillies dans les bulletins de naissance des enfants nés en France.

Pour les filles, les prénoms les plus choisis sont donc Jade (3 420 fois), Louise (3 412) et Ambre (3 380). Pour les garçons, les parents ont plébiscité Gabriel (4 889), Léo (4 078) et Raphaël (3 798). Ces podiums sont cependant à relativiser. Chacun de ces prénoms ne totalise en effet qu'entre 1 et 1,3% de l'ensemble des prénoms masculins et féminins analysés par les statisticiens de l'Insee, la tendance globale étant à la multiplication des choix.

Ambre en force dans la moitié nord

A l'échelle des territoires, cette fois, la carte des prénoms les plus donnés par département montre qu'Ambre arrive en tête chez les filles dans 26 d'entre eux. Ce prénom est plébiscité au-dessus de la Loire, puisqu'il s'implante majoritairement en Normandie et dans les Hauts-de-France. Alba, qui arrive en tête dans 19 départements, est plutôt le choix des parents vivant dans la moitié sud du pays. Enfin, Louise et Jade sont des choix de prénoms plus disséminés sur le territoire. Ils arrivent en tête respectivement dans 15 et 14 départements (Jade étant premier ex æquo dans l'Allier, l'Aveyron et l'Yonne).

En Ile-de-France, le "vainqueur" varie selon les départements : Alma et Louise arrivent à égalité à Paris, Emma dans les Hauts-de-Seine ou encore Lina en Seine-Saint-Denis. Dans le sud de la France, c'est le prénom Giulia qui a été préféré dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, dans les Outre-Mer, le prénom Inaya a été plus attribué aux petites filles.

Gabriel présent de Paris à Marseille

Chez les garçons, Gabriel est plébiscité dans 34 départements. Comme en 2021, ce prénom a connu un grand succès à Paris (331 naissances en un an) et dans la partie ouest de l'Ile-de-France (200 fois dans les Hauts-de-Seine). Il est également numéro 1 dans plusieurs territoires du sud-est de la France, en Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Côte d'Azur. Léo arrive en tête dans 16 départements, dont la moitié sont concentrés dans le Nord-Est et le long de la frontière est de l'Hexagone. Les Jules, en tête dans 13 départements, ont quant à eux été répartis de manière moins uniforme.

Par ailleurs, en Bretagne, les Raphaël ont détrôné les Malo dans les départements du Morbihan et du Finistère. Enfin, en Outre-Mer, chaque territoire se distingue : Gabriel occupe la tête en Guadeloupe, Noah en Martinique, Jayden en Guyane, Liam à la Réunion et Rayane à Mayotte.