Écologie : quand les jeunes poussent les parents

FRANCE 2

Et si porter la question du climat était une affaire de génération ? Fini l’indifférence, les jeunes n’hésitent plus à renvoyer les parents à leur responsabilité climatique. "Ils me font bouger un peu là où je n’ai pas forcément envie de bouger donc c’est chouette parce qu’après ça me fait réfléchir toute seule", avoue une maman. Pour sensibiliser ses parents à l’écologie, Matthieu Sattler, ingénieur de 26 ans, n’hésite pas à mener son inspection. Il a installé un pommeau de douche qui consomme moins et proposé un compost dans le jardin, par exemple.



Des réflexes quotidiens

Le frère de Matthieu, Jean-Christophe Sattler, partage ses convictions et ne prend désormais plus l’avion. Parfois, c’est entre amis qu’il faut sensibiliser aux questions climatiques. Germain L’Hostis veut insuffler des réflexes écologiques au quotidien à ses colocataires. L’un d’eux est ainsi passer au scooter électrique. "Partout où on peut faire des efforts, on doit les faire", assure Germain L’Hostis.