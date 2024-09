Ambre, Louise, Gabriel, Raphaël... les prénoms les plus donnés en 2025 en France, selon "L'Officiel des prénoms"

Ambre et Louise tiennent la corde, impossible de les départager, selon les autrices du livre "L'Officiel des prénoms", qui paraît jeudi, et que France Bleu a pu consulter. Côté masculin, Gabriel règne sur le palmarès depuis 2021.

Ambre, Louise, Gabriel, Raphaël sont les prénoms qui seront le plus donnés aux enfants en France en 2025, selon L'Officiel des prénoms (First), qui paraît jeudi 5 septembre et que France Bleu a pu consulter.

Dans les prénoms féminins, Ambre et Louise tiennent la corde. Impossible de les départager, selon les autrices du livre, Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly, "la première place est si serrée qu’il est difficile d’en distinguer la lauréate". Alba, Jade et Alma figurent dans le top 5.

L'Officiel note une "forte présence" des prénoms liés à la nature, comme Ambre, Agathe, Iris ou Rose par exemple. La sonorité "ia" est en plein essor, avec Giulia, Mia et Julia, tandis qu'Inaya "s’envole", gagnant huit places en un an.

"Les terminaisons en 'a' (Emma, Léa, Mila et Lina), apparues avec force au début des années 2000, poursuivent leur reflux." Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin dans "L'Officiel des prénoms"

Côté masculin, Gabriel règne sur le palmarès depuis 2021. Raphaël, Léo, Maël et Louis complètent le top 5. Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin notent que "les prénoms multiculturels ont le vent en poupe". Eden, Isaac, ou encore Mohamed figurent dans les 20 prénoms les plus en vogue. Les prénoms rétro sont également tendances, avec Marceau ou Jules notamment. Avec Maël, d'autres prénoms bretons ont la faveur des pronostics, comme Naël, à la 15e place, ou Malo qui est aux portes du top 20.

Luna et Noé en vogue en 2026

L'Officiel des prénoms se projette également pour 2026 avec deux prénoms féminins que les autrices voient "s’imposer dans l’élite" : Luna, "avec son côté nature tendance", et Charlie. Ayden et Noé "sont les mieux placés" dans les prénoms masculins "pour intégrer le top 20 dans les projections de 2026".

Plus globalement, le livre évoque aussi les prénoms les plus usités en France, entre 1900 et 2022. Le prénom le plus donné pour une fille est Marie, suivi de Nathalie et d'Isabelle. Chez les garçons, c'est Jean qui remporte la palme. Michel et Philippe complètent le podium. 12 000 prénoms sont répertoriés dans l'Officiel des prénoms, avec leur étymologie, la caractérologie qu'ils sont censés incarner, la popularité actuelle du prénom et le nombre de Français qui le portent.