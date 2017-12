En 2018, il sera possible de faire le pont six fois et de profiter de trois week-ends prolongés

L'année 2018 devrait être plutôt avantageuse pour les travailleurs. Au total, six ponts et trois week-ends prolongés, à commencer par celui du 1er janvier, seront possibles.

Dans le détail, le 1er et le 8 mai tombent des mardis et permettront donc aux travailleurs qui le peuvent de "sauter" le lundi pour profiter d'un week-end de quatre jours. Idem pour le jeudi de l'Ascension, le 10 mai, qui peut faire l'objet d'un autre pont. Seul "hic" éventuel, ce jour férié se trouve la même semaine que le 8 mai, jour de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale, ce qui nécessitera donc d'enchaîner deux ponts. Le jour de la Toussaint tombera aussi le jeudi 1er novembre 2018 et le jour de Noël, le mardi 25 décembre 2018, détaille Europe 1.

Trois week-ends de trois jours seront aussi possibles, celui du lundi 1er janvier, et les habituels lundis de Pâques et de Pentecôte, les 2 avril et 21 mai. En revanche, deux jours fériés seront "perdus", le 14 juillet tombe un samedi et le 11 novembre un dimanche. Le 15 août, jour de l'Assomption tombera un mercredi, il faudra donc poser deux jours pour pouvoir profiter du week-end sans interruption.