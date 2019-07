"Vive le ministre de l'Educasion nasionale (sic)." Les lettres colorées sont tracées avec une écriture (et une orthographe) enfantine sur une feuille A4, tenue par le ministre de l'Education nationale devant deux fillettes. Cette photo, postée par Jean-Michel Blanquer sur Twitter, suscitait beaucoup de commentaires, samedi 27 juillet, sur le réseau social. En cause, la série de tweets postés par un internaute, qui se présente comme un animateur de colonie. Denonçant une opération de "propagande", il affirme que ce dessin n'a pas été réalisé par les deux petites filles mais apporté par les services du ministre en vue de sa visite sur une base de loisirs de la Ligue de l’Enseignement à l’Anse du Lac, à Pont de Salars (Aveyron), le jeudi 25 juillet.

Ensuite on a un petit temps libre ou les enfants vont se laver les dents toussa toussa et là, il interpellé 2 gamines, sort une affiche qu'ils avaient préparé avec écrit "Vive le ministre de l'éducation nationale" avec une écriture enfantine comme si c'était celle des enfants.

"On ne force pas des gosses à poser avec un message qui n'est pas le leur", s'insurge l'internaute, qui poste la dite photo pour appuyer son témoignage, retweeté près de 2 000 fois.

Vérification faite, il s'avère que Jean-Michel Blanquer était bien en déplacement le jeudi 25 juillet sur cette base de loisirs pour participer à une sortie kayak avec des enfants, qui figure à son agenda sur le site du ministère. Une autre série de photos a été postée sur Twitter par la Ligue de l'enseignement, qui gère la structure. Gabriel Attal, le secrétaire d'Etat auprès du ministre, était également présent.

Soutien aux colonies de vacances : aujourd'hui, @jmblanquer et @GabrielAttal visitent le centre Anse du Lac à Pont-de-Salars (Aveyron), géré par @laligue12, en présence de @nbellaoui et @JoelRoman75, secrétaire générale et président de @weblaligue #colos pic.twitter.com/CqFdmtqXBk