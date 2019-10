Vienne : un enfant de deux ans et demi oublié dans la cour de son école maternelle

L'enfant a été laissé seul dans la cour de l'école après la récréation du matin. Les parents ont saisi l'inspection académique.

Un enfant de deux ans et demi a été oublié par ses enseignants dans la cour de son école maternelle de Saint-Benoît, près de Poitiers, après la récréation du milieu de matinée mercredi, ont indiqué ses parents à France Bleu Poitou. Ces derniers l'ont retrouvé seul, sous la pluie, en pleurs et désorienté, en venant le chercher un peu plus tôt que d'habitude, à 11h35 au lieu de 11h45.

La grille étant fermée, les parents ont sonné pour alerter les enseignants, en vain. Ils ont dû passer le petit au-dessus du portail pour le récupérer et le réconforter. Depuis, l'enfant fait des cauchemars et n'a pas voulu aller à l'école, "pour la première fois depuis la rentrée", précise sa mère à France Bleu Poitou.

Une enquête administrative ouverte

D'après elle, l'enseignante, qui s'est présentée à la grille au bout de dix minutes, a minimisé les faits. Les parents ont donc alerté l'inspection académique, qui reconnaît une "erreur humaine", "s'excuse pleinement" et va ouvrir une enquête administrative.