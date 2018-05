VIDEO. "On ne peut pas dire qu'ils nagent mais ils flottent très bien" : voici à quoi ressemblait un cours de bébés nageurs dans les années 1970

Oseriez-vous jeter votre bébé dans l'eau pour lui apprendre à nager ? La Radio télévision suisse (RTS) a republié sur Facebook, lundi 14 mai, l'une de ses archives datant du "début des années 1970" sur les "bébés nageurs". Ce court extrait est impressionnant. On y voit notamment un papa jeter sa petite fille dans une piscine, avant que celle-ci réussisse à flotter.

"La première fois, on a un peu peur quand on le lance dans la piscine, témoigne ce père. On sait qu'il y a un maître-nageur, donc on se retient. On a tendance à vouloir sauter." Et de conclure : "On peut pas dire qu'ils nagent, mais bon, ils flottent très bien."

Certaines méthodes utilisées ont pourtant "suscité bien des polémiques", rappelle la RTS dans la présentation de l'extrait. "Jeter des bébés à l'eau ne peut-il pas créer un traumatisme ? Difficile de ne pas se poser la question en visionnant ces images", écrit le média suisse sur son site internet.