VIDEO. Autisme : quand toute une classe de CE1 remercie Paul pour lui avoir appris la différence, la patience, la bienveillance...

L’année scolaire se termine pour cette classe de CE1 d'une école publique de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine : celle de Paul, 9 ans, un petit écolier autiste et malentendant. Sa maîtresse Caroline, qui n’a pas été formée pour ce cas de figure, a cependant tenu à avoir Paul dans sa classe. Avant de partir en grandes vacances, un petit pot est organisé avec tous les élèves et leurs parents. Pour le remercier de leur avoir appris la différence, la patience et la bienveillance.

"Etre avec les enfants, c’est pour moi être aussi avec les parents, dit la professeure. C’est vous écouter, cheminer ensemble et qu’on ait une véritable aventure… et que ce ne soit pas seulement la page 37 du fichier de maths… Il faut savoir aussi s’entraider, s’écouter, être généreux… Finalement, ce sont des choses qui s’apprennent. Je le savais déjà, mais cette année avec Paul, on l’a encore plus ressenti." Les enfants se succèdent ensuite pour adresser une petite dédicace à l’intention de leur copain de classe…

"Il a changé ma vie"

"J’ai beaucoup aimé être avec Paul en CE1. J’ai aussi aimé être à la ferme avec lui. Je l’aime de tout mon cœur. Gros bisous" ; "Paul m’a fait changer de monde. J’ai envie de rester jusqu’au CM2 avec lui. J’aimerais que tout le monde soit solidaire avec lui" ; "Quand Paul me regarde, je vois qu’il a progressé. Paul est un ami qui compte beaucoup pour moi. Il a changé ma vie" ; "J’ai ressenti des choses très douces avec Paul et il ressent beaucoup de choses douces aussi. J’ai envie de rester avec lui pour lui apprendre d’autres choses qu’il ne sait pas encore faire" ; "J’aime bien quand il lit des histoires. C’est mignon."

Les parents d’élèves se félicitent aussi de sa présence dans la classe : "Je suis contente de le voir évoluer. C’est une belle fleur qui s’ouvre" ; "Paul, c’est son petit frère, son amour. C’est très fraternel. Elle ne peut pas imaginer être à l’école sans lui" ; "C’est une chance pour les enfants d’avoir pu créer des liens comme ça avec un enfant qui est différent." La maman de Paul félicite à son tour les copines et les copains de classe de son petit garçon : "Vous avez été absolument formidables. Vous allez être de belles grandes personnes. Vraiment, vraiment…" Aujourd’hui en CE2, Paul poursuit sa scolarité dans la même école.

Extrait du reportage "La rentrée de Paul, comme les autres" diffusé dans "13h15 le samedi" du 15 septembre 2018.