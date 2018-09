"13h15 le samedi". La rentrée de Paul, comme les autres

Paul, 9 ans, est autiste et malentendant. Il a fait sa rentrée des classes la semaine dernière en CE2 à l’école publique de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

L'enfant ne suit pas le programme, mais il progresse à son rythme, sans jamais avoir été déscolarisé, ce qui est une victoire pour ses parents. Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) l'a accompagné dans son parcours depuis le mois de mai.

Les élèves sont aujourd'hui plus ouverts et attentifs

Ce document de Peggy Leroy, Henri Desaunay et Antony Santoro donne à voir le dévouement de sa maîtresse, de son auxiliaire de vie scolaire (AVS) et de sa famille. Et ses camarades l’aident également à progresser.

La professeure, qui n’a pas été formée pour ce cas de figure, a cependant tenu à avoir Paul dans sa classe. Et ses élèves sont aujourd'hui plus ouverts et attentifs après l’année passée avec lui. Alors, quel écolier est-il ? Quelles sont ses joies et ses difficultés ?

