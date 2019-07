Le taux de réussite au bac atteint 77,7% avant les rattrapages

103 800 candidats pourront se présenter au rattrapage à partir du 8 juillet, soit une hausse de 0,6 point par rapport à 2018.

Près de 562 000 lycéens, soit 77,7% des candidats, ont obtenu cette année leur baccalauréat à l'issue du premier groupe d'épreuves, selon des résultats provisoires communiqués vendredi 5 juillet dans la soirée par le ministère de l'Education nationale. Cela représente 14 300 candidats de moins (-1,1%) que pour l'édition 2018.

Cette année, 723 200 candidats ont planché à la session de juin, soit 7 800 de moins que l'an dernier. Au total, 57 400 candidats (7,9%) sont recalés, soit 0,5 point de plus qu’en juin 2018. Enfin, 103 800 candidats pourront se présenter au rattrapage à partir du 8 juillet, soit une hausse de 0,6 point par rapport à 2018.

Les taux d'admis par filière

Le taux d'admis à l'issue du premier groupe d'épreuves au baccalauréat général est de 79,5 %, en baisse de 1,3 point par rapport à celui de 2018. Il diminue sensiblement dans les séries ES et S (respectivement - 1,3 et - 2,1 points) et est en hausse dans la série L (+ 1,6 point). A l'issue du premier groupe d'épreuves, 77,5 % des candidats de ES, 80,3 % de ceux de S et 81,5 % de ceux de L obtiennent le baccalauréat.

Le taux d'admis à l'issue du premier groupe d'épreuves du baccalauréat technologique est de 75,4 %, en baisse (- 2,2 points) par rapport à la session 2018 (3,5 points en STI2D avec 78,0 % de candidats admis. Entre 1 et 2 points dans les séries STL , STMG , ST2S et STHR soit respectivement 79,6 %, 71,2 %, 79,5 % et 86,2 %.

Enfin, le taux d'admis à l'issue du premier groupe d'épreuves du baccalauréat professionnel atteint 75,8 %. Il augmente de 1,3 point dans le domaine de la production (75,2 % d'admis) et diminue de 1,0 point dans celui des services (76,2 % d'admis).

Une édition troublée

Cette édition du baccalauréat a été entachée par une affaire de fraude et bousculée par une grève d'enseignants hostiles à la réforme du lycée, qui ont décidé d'une rétention des copies dans certaines académies. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait décidé de parer aux blocages en autorisant la prise en compte de la note du contrôle continu de l'année scolaire écoulée en cas de copies manquantes dans les matières concernées.

"Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, aujourd'hui les élèves n'auraient pas eu leurs résultats, il y aurait eu un véritable chaos provoqué par une toute petite minorité : nous parlons de 400 personnes sur 175 000 correcteurs", a plaidé le ministre sur TF1.

Il a précisé qu'"environ 50 000" bacheliers étaient concernés par les dysfonctionnements. Les résultats acquis le jour de l'examen ne seront retenus que s'ils sont supérieurs à la note du contrôle continu. Dans le cas contraire, la note provisoire deviendra définitive.