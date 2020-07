Bac 2021 : les épreuves de contrôle continu vont être "simplifiées"

Le ministère de l'Education nationale souhaite "plus de souplesse" dans l'organisation de ces épreuves, anciennement appelées E3C, qui compteront pour 30% de la note finale du bac.

Les épreuves de contrôle continu du nouveau bac, désormais appelées "évaluations communes", vont être "simplifiées" dès la rentrée prochaine, a indiqué le ministère de l'Education nationale, mercredi 1er juillet. Après une réunion mardi du comité de suivi du nouveau bac, la rue de Grenelle a annoncé "plus de souplesse dans l'organisation" de ces épreuves, avec notamment des "commissions d'harmonisation n'ayant plus lieu après chaque session mais respectivement en fin d'année de première et de terminale".

Par ailleurs, le calendrier des épreuves de contrôle continu sera désormais fixé par chaque chef d'établissement "après consultation du conseil pédagogique et délibération du conseil d'administration". Ces épreuves, anciennement appelées E3C, qui compteront pour 30% de la note finale du bac, étaient initialement réparties en trois sessions sur les années de première et terminal. Depuis leur lancement le 20 janvier, elles ont été perturbées dans de nombreux établissements, notamment à Paris, par des opposants à la réforme.