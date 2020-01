DIRECT. Baccalauréat : les épreuves de contrôle continu débutent, des professeurs menacent de les boycotter

En France, 7 milliardaires possèdent plus que les 30% les plus pauvres, et les 10% les plus riches des Français concentrent la moitié des richesses du pays, relève par ailleurs Oxfam. En 2019, l'Hexagone comptait 41 milliardaires, soit 4 fois plus qu'après la crise financière de 2008. Sur ces 41 personnes, plus de la moitié ont hérité de leur fortune, et seules 5 sont des femmes. Depuis 2018, la France compte 400 000 pauvres supplémentaires.