Bac 2019 : des membres de jurys refusent de délibérer sur la moyenne de contrôle continu des candidats

Des jurys ont été suspendus, notamment en région parisienne et en Isère, selon les informations de franceinfo.

Des membres de jurys du baccalauréat refusent de délibérer sur les notes de contrôle continu, selon plusieurs témoignages d'enseignants recueillis par franceinfo, jeudi 4 juillet. Ils rejettent ainsi les mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer.

>> Découvrez les résultats complets du Bac 2019 à partir du 5 juillet

Le ministre de l'Éducation nationale a en effet demandé aux enseignants de prendre en compte la moyenne du contrôle continu des candidats dans les épreuves dont les notes au baccalauréat n'auraient pas été communiquées par des correcteurs grévistes aux jurys qui délibèrent sur les résultats.

Selon les informations que franceinfo a pu obtenir, il y a des jurys qui ont été suspendus. Ces tensions concernent la région parisienne ou l'Isère notamment. Ce sont des incidents dont on ne peut mesurer l'ampleur pour l'instant sur la publication des résultats du bac attendus ce vendredi 05 juillet.

"C'est très marginal"

"C'est très marginal, on a compté une vingtaine de cas", rétorque le ministère de l'Éducation nationale, qui réaffirme que "les résultats seront publiés demain [vendredi]".

Ça ne va pas bloquer le système, les jurys peuvent être remplacésMinistère de l'Éducation nationaleà franceinfo

Les enseignants qui refusent d'appliquer les consignes du ministre de l'Éducation nationale justifient leurs positions en parlant de "rupture d'égalité entre les candidats". Certains ont également indiqué à franceinfo que les propos du ministre ont été "contreproductifs", et auraient braqué la profession, y compris parmi les non-grévistes.

Invité sur franceinfo jeudi 4 juillet, Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, a indiqué que mercredi soir, "on était à peu près à 80 000 copies manquantes, ce qui veut dire que ça a diminué de moitié en même pas 24 heures". "On sera a priori en dessous des 50 000 aujourd'hui [jeudi]" à cause de la grève des correcteurs, avait-il ajouté.