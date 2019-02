A Besançon, des lycéens et leurs professeurs recherchent des "salles de classe XXL" sur LeBoncoin.fr

"Conséquence de la réforme et du petit budget accordé par le rectorat, les enseignant.e.s devront faire cours à 35 élèves dans la quasi-totalité des matières. Nos locaux (...) ne peuvent pas contenir un si grand nombre d’élèves", écrivent-ils.

Une annonce pour le moins... originale. Des élèves et professeurs du lycée Pasteur, à Besançon (Doubs), ont publié samedi 2 février une annonce sur le site internet LeBoncoin.fr pour des "salles de classe XXL" dans la Boucle, le centre historique de la ville. "Conséquence de la réforme et du petit budget accordé par le rectorat, les enseignant.e.s devront faire cours à 35 élèves dans la quasi-totalité des matières. Nos locaux actuels, bien que fraîchement rénovés, ne peuvent pas contenir un si grand nombre d’élèves", écrivent ces derniers.

Parmi les critères cités pour répondre à cette annonce, une capacité de "35 élèves", l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, une salle lumineuse et insonorisée et un "budget serré". "Si vous êtes intéressé.e.s par des petites salles exiguës, mais pleines de charme (boiseries apparentes, parquet ancien, plafond voûté, moulures …), nous sommes ouverts au troc", ajoutent ironiquement les auteurs de l'annonce.



La réforme du lycée doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine pour les élèves de classe de première. Elle supprime les filières (Littéraire, Economique et Social et Scientifique), remplacées par un choix de spécialités. En 2021, un nouveau baccalauréat sera mis en place, avec des épreuves écrites de fin d'année réduites, un grand oral et des évaluations tout au long de l'année.