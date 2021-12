Pour remplacer les professeurs absents, des rectorats font appel à des enseignants retraités : "Je suis partagé entre le rire et la colère"

Quand l'Éducation nationale manque de bras, les retraités sont appelés à la rescousse. Dans plusieurs départements, des enseignants à la retraite ont été sollicités pour faire des remplacements dans les écoles. C'est le cas d'Alain, enseignant retraité de 58 ans. Il a reçu un mail très officiel sur sa boite personnelle. Il est signé par l'inspectrice d'académie de Seine-et-Marne. "Je le lis et puis, je suis partagé entre l’envie d’en rire, parce que je suis sorti de tout ça, et la colère", explique-t-il.

Le phénomène n’est pas totalement inédit mais cette fois, son ampleur est particulièrement marquante. "Il est écrit qu’il n’y a plus assez d’enseignants pour assurer la présence d’un enseignant dans chaque classe du département”, explique Alain qui est retraité depuis le mois de septembre 2021 après 40 ans passés devant une classe. On lui demande d'intégrer la brigade de remplaçants, ces enseignants qui font parfois des dizaines de kilomètres par jour, au pied levé pour pallier l'absence d'un collègue du CP au CM2. “Il n’en est pas question”, répond ce jeune retraité.

Autre département, même cas de figure, ou presque. Dans l'Eure, Laurence, est retraitée depuis un an et demi. Elle a été contactée par téléphone. "La personne que j’ai eu au téléphone semblait un peu gênée, ne sachant pas trop comment raconter la chose, explique Laurence. On les sentait pas très à l’aise.“ Pour cette enseignante, qui a pourtant aimé son métier, l'idée de reprendre du service ne lui a pas traversé l'esprit : "Non, pas aujourd’hui. Le métier a changé. Je ne me sens plus trop en adéquation avec ce qui se passe dans l’Éducation nationale aujourd’hui."

"C’est inédit de le faire de façon aussi transparente"

Dans l'Eure, une cinquantaine de classes manquent en ce moment de remplaçants selon un décompte syndical, un millier d'élèves sans enseignants. Par le passé ce type d'appels au secours en direction de jeunes retraités s'est déjà fait exceptionnellement. Mais Thierry Grignon, représentant Snuipp en Seine-et-Marne, est choqué aujourd'hui par le caractère massif et assumé : “C’est inédit de le faire de façon aussi transparente, aussi franche et par écrit.”

Selon Thierry Grignon, le Covid-19 et ses conséquences ne sont qu'un catalyseur d'un problème plus général, lié à la crise de recrutement. “Sans la crise sanitaire, on arriverait à cette situation. La crise sanitaire fait qu’il arrive simplement un peu plus tôt", explique le syndicaliste. À sa connaissance en Seine-et-Marne, aucun retraité n'a accepté de reprendre le chemin de l’école. Contactés par franceinfo, les rectorats des académies concernées, de Normandie et de Créteil, n'ont pas souhaité réagir.