Postes d'enseignants non pourvus : "Ce constat devrait être un scandale national", fustige Sophie Vénétitay, la secrétaire générale du SNES-FSU

"Ce constat devrait être un scandale national", réagit lundi 8 juillet sur franceinfo Sophie Vénétitay, la secrétaire générale du SNES-FSU, le Syndicat national des enseignements de second degré, alors que le ministère de l'Éducation nationale annonce près de 3 200 postes non pourvus cette année au concours enseignant.

"La réalité, c'est que France, 7e puissance mondiale n'arrive pas à recruter des enseignants, dénonce Sophie Vénétitay, et ce constat devrait être un scandale national". Elle appelle à "des mesures d'urgences en termes de salaires et de conditions de travail", pour rendre le métier plus attractif. "Si tous les ans on accumule les pertes de poste aux concours, on va vraiment dans le mur", alerte-t-elle. "Il va falloir cesser les belles paroles ministérielles et prendre les mesures qui s'imposent", insiste-t-elle, alors que Gabriel Attal avait promis de garder l'Éducation nationale en priorité lors de son passage de ministre de l'Éducation à Premier ministre.