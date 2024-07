Concours pour devenir professeurs : un poste sur huit non pourvu au Capes

C'est en mathématiques que le manque est le plus important, mais il y a également des postes non-pourvus en français, en sciences et en langues.

D'après les résultats définitifs des concours pour devenir professeur, publiés mardi 2 juillet et consultés par franceinfo, des enseignants manquent dans plusieurs disciplines et particulièrement en mathématiques.

En mathématiques, les résultats montrent qu'il reste 209 postes vacants au Capes externe, sur un peu plus d'un millier ouverts partout en France. Autre discipline qui ne trouve pas assez preneurs : les lettres, classiques et modernes, avec 111 places qui restent vacantes.

Recours au contractuels

Des manques qui se manifestent alors que les groupes de niveaux au collège seront mis en place à la rentrée prochaine. Ils nécessiteront justement des enseignants supplémentaires en mathématiques et en français. L'Éducation nationale devra donc faire appel à des contractuels, des personnels moins bien formés, qui ne passent pas le concours, embauchés après un rapide entretien, pour un an, voire plus.

À noter que les langues n'attirent pas non plus le nombre suffisant de candidats : allemand, anglais et espagnol manquent également de lauréats (138 postes vacants). La physique-chimie également ne trouve pas assez preneurs (142 postes manquants).

En tout, 635 enseignants de collège et lycée font défaut sur le Capes externe. C'est un poste sur huit qui est aujourd'hui vacant.