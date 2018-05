VIDEO. "Je te revois sur le campus seul, tu es mort" : le président de l'université de Nice menace un manifestant

Si la vidéo publiée par un collectif d'opposants à la réforme de l'accès à l'université ne permet pas de voir qui est la cible de cette menace, elle a été filmée lors d'une occupation du siège de la faculté, mercredi.

Le président de l'Université Côte d'Azur (UCA) a proféré des menaces de mort à l'encontre d'un manifestant qui occupait le siège de la faculté de Nice, mercredi, selon une vidéo mise en ligne par un collectif d'étudiants samedi 19 mai, et reprise dimanche par Nice-Matin. "Toi, je te revois sur le campus, seul, t'es mort !" s'écrie Jean-Marc Gambaudo, en désignant du doigt un manifestant.

Sur les images, des militants entourent le président de l'UCA, mais la personne à laquelle s'adresse sa menace n'est pas dans le cadre. On voit ensuite des membres du personnel de l'université retenant physiquement Jean-Marc Gambaudo, visiblement excédé. C'est le collectif d'étudiants Sauve ta fac 06, opposé à la réforme de l'accès à l'université, qui a publié cette vidéo.

Contacté dimanche matin par l'AFP, Jean-Marc Gambaudo n'a pas répondu. L'UCA est une structure qui chapeaute une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur des Alpes-Maritimes, dont l'Université Nice Sophia-Antipolis (UNS).

Un manifestant interpellé et poursuivi

Les incidents remontent à mercredi. "Un groupe de personnes (...) a forcé les portes du siège de l'université pour essayer de s'y barricader", explique le parquet de Nice. Des échauffourées ont alors éclaté. Deux membres du personnel de l'université ont été blessés par les manifestants, qui sont aussi accusés d'avoir commis des dégradations dans un lieu classé. Une enquête a été ouverte.

Un manifestant, déjà condamné il y a deux mois pour des faits similaires, a été interpellé et placé en garde à vue, vendredi, puis présenté à un juge dimanche matin. Formellement reconnu comme la personne ayant lancé une chaise et blessé un employé de la faculté, il est notamment poursuivi pour violences en réunion et avec arme par destination.