VIDEO. Davos : \"Votre inaction alimente les flammes à chaque heure\", a déclaré Greta Thunberg

Le Forum économique mondial de Davos a débuté ce mardi 21 janvier par une prise de parole de Greta Thunberg. "Je me demande comment vous justifierez à vos enfants votre échec et le fait que vous les laisser affronter un chaos climatique que vous avez sciemment provoqué", a-t-elle lancé. La jeune militante suédoise a déploré que rien n'ai changé depuis son intervention un an avant. "Notre maison brûle toujours. Votre inaction alimente les flammes à chaque heure", a-t-elle martelé.