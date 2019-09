Environnement : Alexandria Villasenor, l'autre Greta Thunberg

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Alexandria Villasenor est une figure dans la lutte contre le réchauffement climatique. France Info a décidé de suivre l'adolescente, âgée d'à peine 14 ans, pour comprendre comment le climat est devenu sa priorité. Elle présente ses amis avec qui elle fait grève le vendredi. "On a tous les deux 16 ans, elle n'en a que 14 et elle fait tellement plus de trucs incroyables que nous. C'est génial", explique Ritvik Janamsetty, un jeune militant qui l'accompagne.

Inspirée par Greta Thunberg

"Tous ces élèves ont choisi d'assurer le rôle de messagers de la science climatique. Donc, c'est ce qu'on fait tous les vendredis", précise l'adolescente. Pour cela, elle est bien entourée. Son responsable média gère toutes les interviews et il y en a beaucoup. Kristin Hogue, la mère d'Alexandria n'est pas très loin non plus. Elle travaille sur le climat depuis longtemps. Cela a été une inspiration pour Alexandria, mais pas seulement. "Elle a entendu parler de Greta Thunberg, et elle m'a dit : 'Maman, je veux faire grève'. On a rigolé toutes les deux. C'était très drôle. On s'est dit que c'était New York, que personne n'y prêterait attention." Alexandria a longtemps fait grève seule, sur un banc à New York. Aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers de manifestants.