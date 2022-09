Crise climatique : les jeunes se mobilisent partout en France et appellent à une grève mondiale

Six mois après la grande mobilisation mondiale des jeunes pour le climat, le mouvement Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg, est de retour, vendredi 23 septembre. Il a appelé à une grève mondiale pour la justice climatique.

Dans plusieurs villes de France, la jeunesse a répondu, vendredi 23 septembre, à l'appel d'une grève mondiale pour la justice climatique, lancé par le mouvement Fridays for Future, six mois après la dernière grande mobilisation mondiale. Pour ces jeunes originaires de Pau (Pyrénées-Atlantiques), seul un changement radical et systémique permettra de sortir de la crise climatique. "Nous ne croyons plus à la magie. Le capitalisme n'en est certainement pas. C'est une vermine qu'il faut éliminer", explique l'un d'entre eux.

"Hyper important de mobiliser les jeunes"

À Lille (Nord), en plus du changement climatique, une autre réalité ne souffre d'aucune contestation : il faut prendre le problème à bras-le-corps, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. "Moi, j'estime que c'est hyper important de mobiliser les jeunes, parce qu'on est la première et la dernière génération qui vit les changements climatiques aussi violemment", explique cette Lilloise.