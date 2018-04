EN IMAGES. Camping, pharmacie, salle des fêtes... Pendant la grève, les universités ont développé leurs facultés

Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, Lille... A quoi ressemblent les universités bloquées ?

Dans plusieurs villes, les étudiants se mobilisent en bloquant leurs facultés pour protester contre la loi Vidal qui réforme l'accès à l'université, promulguée le 8 mars dernier. Une contestation qui s'est depuis élargie à d'autres causes : défense des cheminots face à la réforme de la SNCF, soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes et plus généralement une opposition à la politique du gouvernement.

Le président de l'université Panthéon-Sorbonne, Georges Haddad, a réclamé à plusieurs reprises l'intervention des forces de l'ordre sur le site de Tolbiac, bloqué depuis le 26 mars. Il dénonce une université transformée en "capharnaüm". "J'ai du mal à le décrire [le site] tellement je suis consterné par l'état du centre, un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe même. On me l'a dit, et je crois que c'est vrai, il se passe des choses qui sont indignes", a-t-il affirmé sur CNews, mardi 17 avril.

Le désordre a-t-il envahi les universités françaises ? Franceinfo vous propose un retour en vingt et une photos sur près d'un mois de blocages, entre lutte politique et organisation de la vie quotidienne.