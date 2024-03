Nouvelle vague de cyberattaques dans les collèges et lycées : une vingtaine d'établissements parisiens touchés

Une nouvelle vague de cyberattaques a touché "la nuit dernière, une vingtaine d'écoles et d'établissements parisiens", via leurs Espaces numériques de travail, a appris franceinfo mercredi 27 mars auprès du rectorat de Paris.

"Une procédure de signalement a été mise en place pour bloquer les comptes et signaler chaque incident", indique le rectorat. Les établissements procèdent systématiquement à des "levées de doute -parfois avec des brigades cynophiles- pour assurer la sécurité des élèves et des personnels". Un "message de vigilance a été transmis à l'ensemble des chefs d'établissement, directeur d'école et inspecteurs", ajoute le rectorat.

Depuis le 21 mars, de nombreux établissements scolaires ont été concernés par des menaces d'attentat en France, particulièrement en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Les messages menaçants sont postés via les espaces numériques de travail, avec parfois des vidéos violentes (notamment de décapitation, lors de la vague du 21 mars). Collèges, lycées et écoles sont concernés.