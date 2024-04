Mobilisation des enseignants en Seine-Saint-Denis : "On va vers une grève qui risque de durer jusqu’à la fin de l’année", prévient la FCPE 93

"On va vers une grève qui risque de durer jusqu'à la fin de l'année", prévient Philippe Pautre, co-président de la FCPE 93, invité de France Bleu Paris ce lundi matin. L'intersyndicale enseignante a de nouveau appelé à la grève lundi 22 avril au retour des vacances de printemps pour la zone C. En Seine-Saint-Denis, élèves, parents d'élèves et personnels de l'Éducation, dénoncent depuis maintenant deux mois l'état de délabrement de plusieurs établissements scolaires et le manque de moyens. Le mouvement a été lancé le 26 février dernier pour réclamer "un plan d'urgence", avec des moyens supplémentaires "budgétaires, mais surtout humains".

"On n'est pas dans un essoufflement, mais plutôt dans une prise de conscience croissante des parents qui s'inquiètent par le fait que l'ascenseur social est brisé et surtout par la succession d'annonces qui ne semblent pas pérennes et répondre aux questions", décrit Philippe Pautre. La FCPE réclame "une vision, une planification, un plan de redressement de l'école publique" avec "des décisions véritablement structurelles".

Une action en justice pas écartée

Les parents d'élèves, notamment, sont déterminés à faire durer le mouvement s'ils n'obtiennent pas gain de cause. "On va vers une grève qui risque de durer jusqu'à la fin de l'année, mais on ne comprendrait pas qu'on ne soit pas entendus sur le sujet de l'école publique", assure Philippe Pautre.

La FCPE envisage tous les moyens d'action "pour contraindre les pouvoirs publics d'assumer leurs obligations", y compris une action en justice. "C'est dans les clous", assure le co-président de la FCPE 93.

"Nous utiliserons tous les recours pour faire en sorte que nous ne soyons pas face à ce que nous constatons, à savoir une rupture d'égalité sur notre département." Philippe Pautre, co-président de la FCPE 93 sur France Bleu Paris

"Cet ascenseur qui fonctionne si mal depuis de nombreuses années, ça se joue au niveau de l'école publique". Mais pas question pour les parents d'élèves de bloquer les bâtiments, "de faire obstacle au passage des examens", assure Philippe Pautre.

Un rassemblement de parents d'élèves et des personnels de l'Education est prévu lundi matin devant la mairie du Raincy. Puis une manifestation à Paris s'élancera à 13 heures du Trocadéro jusqu'à l'École militaire.