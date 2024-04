Éducation en Seine-Saint-Denis : "On n'a eu aucun engagement concret", dénonce la CGT Educ'action après une réunion avec la ministre Nicole Belloubet

"C'était une audience assez lunaire, on n'a eu aucun engagement concret", dénonce lundi 15 avril sur franceinfo Zoé Butzbach, cosecrétaire générale de la CGT Educ'action en Seine-Saint-Denis, après une réunion entre l'intersyndicale et la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Dans ce département, élèves, parents d'élèves et personnels de l'éducation dénoncent depuis près de deux mois l'état de délabrement de plusieurs établissements scolaires et le manque de moyens. Ils réclament un "plan d'urgence". Les syndicats d'enseignants de Seine-Saint-Denis ont par ailleurs appelé à une nouvelle grève le lundi 22 avril, jour de la rentrée après les vacances de printemps.

"La ministre a évoqué quelques moyens", jusqu'à 50 postes de surveillants, "très loin des 900 postes que nous demandions". "Elle nous a aussi dit qu'elle allait porter une attention toute particulière à tous les sujets que nous soulevons mais ce n'était que des effets d'annonce", indique Zoé Butzbach. L'appel à la grève du 22 avril a été lancé dans le premier et dans le second degré en réponse "aux non-annonces du ministère", selon deux représentantes syndicales.

"C'est inquiétant et pas très sérieux"

"Au bout de deux mois de mobilisation, la ministre nous dit qu'elle a encore besoin de travailler pendant au moins un mois pour revenir vers nous avec des réponses concrètes. C'est inquiétant et pas très sérieux", estime Zoé Butzbach, qui dénonce un "mépris". "Le gouvernement joue avec le feu. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire assez explosif, sensible au sujet de la justice sociale", souligne-t-elle.

La rentrée après les vacances de printemps doit avoir lieu lundi 22 avril dans le département mais "la communauté éducative avait donné un ultimatum", rappelle Zoé Butzbach. L'appel à la grève pourrait être "fortement suivi", selon deux syndicalistes.