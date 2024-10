Les syndicats de l'éducation réclament "l'annulation" des 4 000 suppressions de postes

"Si la variable démographique était vraiment votre boussole et celle de vos prédécesseurs, des emplois auraient été créés et non supprimés dans le second degré ces six dernières années", ont déclaré les syndicats représentatifs du secteur face à la ministre, lundi.

Ils ne comptent pas en rester là. Les syndicats d'enseignants ont demandé, lundi 21 octobre, "l'annulation des plus de 4 000 suppressions de postes" prévues dans le budget 2025 de l'Education nationale et l'abandon des mesures du "choc des savoirs", à l'ouverture d'une réunion avec la ministre, Anne Genetet, sur la rentrée 2025.

La suppression de 4 000 postes d'enseignants prévue par le gouvernement lors de la présentation du budget 2025 est "scandaleuse", ont souligné les syndicats représentatifs du secteur (FSU, Unsa Education, Fnec-FP-FO, CFDT Education, CGT Educ'action, Snalc et Sud Education) dans une déclaration commune lue au début de la réunion, ont-ils annoncé à l'AFP.

Une "alerte sociale" sur le budget

"Il ne s'agit pas de suivre la démographie", comme invoqué par le ministère, selon eux. "Si la variable démographique était vraiment votre boussole et celle de vos prédécesseurs, des emplois auraient été créés et non supprimés dans le second degré ces six dernières années", ajoutent les syndicats qui demandent "la création de tous les postes nécessaires". Ils réclament aussi d'autres "mesures d'urgence", dont une "augmentation immédiate des salaires sans contreparties" et la "diminution des effectifs dans les classes".

Les syndicats, qui avaient déjà dénoncé "une véritable saignée", ont déposé la semaine dernière une "alerte sociale" sur le budget, préalable à un préavis de grève. Ils ont été reçus mercredi par le cabinet de la ministre qui leur a proposé de relancer "l'agenda social", sans plus de précisions à ce stade selon eux.