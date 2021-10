Haut-Rhin : une adolescente harcelée à l'école se suicide

C'est un drame qui relance l'épineuse question du harcèlement à l'école. Dinah, une jeune fille brillante, s'est suicidée dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier dans sa chambre. Sa famille, déchirée par le chagrin, est partagée entre la colère et l'incompréhension.

Elle devait fêter ses 15 ans dans quelques semaines. Dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, Dinah s'est donné la mort dans sa chambre. Pourtant, elle semblait mener une existence ordinaire, à Kingersheim, en Alsace. D'après sa famille, elle était harcelée par d'anciennes élèves du collège depuis plus de deux ans. "Elle se faisait traiter "de pu*e, de lesbienne, sale intello, sale race, sale métisse. En mars, elle a fait une première tentative de suicide. Le collège nous appelait tous les jours pour qu'on vienne la chercher", a confié la mère de Dinah à RTL.

La famille veut porter plainte

Malgré une confrontation organisée entre Dinah et ses harceleuses, le calvaire de la jeune fille continue. Elle obtient pourtant son brevet, avec une mention très bien. En fréquentant un autre lycée à Mulhouse (Haut-Rhin), elle espère ne plus croiser ses harceleuses, mais elles se recroisent de nouveau à la cantine, qui est commune à plusieurs établissements du secteur. Le parquet a ouvert une enquête sur les faits de harcèlement, afin d'établir un lien avec le suicide. La famille de Dinah souhaite désormais porter plainte contre X et contre le collège.