Groupes de niveau : de l'école au collège, les besoins en professeurs se précisent

En septembre prochain, les cours de français et mathématiques se feront par niveau de compétences en 6e et 5e. Pour y parvenir, le ministre de l'Éducation a promis des postes d'enseignant supplémentaires. Les suppressions prévues dans le Budget 2024 ne sont plus à l'ordre du jour.

Comment organiser les groupes de niveau au collège ? Dès la rentrée prochaine, les élèves de 6e et 5e seront répartis suivant leurs compétences pour tous les cours de maths et français, avec des effectifs réduits pour les plus en difficulté. Lors de son annonce début décembre, pour "relever le niveau général", Gabriel Attal a promis, et contre toute attente, des postes de professeur en plus. Le ministre de l'Éducation nationale revient sur ce qui était prévu dans le budget 2024, un texte pourtant déjà voté par l'Assemblée nationale et le Sénat ces dernières semaines.

Près de 2 500 postes d'enseignants devaient disparaître, en lien avec la baisse démographique du nombre d'élèves. Changement de cap donc : ces suppressions sont annulées. Dans les écoles, on retire trois fois moins de postes que prévu.

Le rétropédalage du gouvernement dans les collèges et lycées

Dans les collèges et lycées, le gouvernement rétropédale totalement et n'en supprime plus du tout. Au contraire, des postes vont être recréés, une première depuis 2017. Au total, 830 postes seront fléchés pour ces fameux groupes de niveau.

Par ailleurs, 1 500 postes de professeurs vont être redéployés. Ces effectifs concernés sont ceux qui géraient cette année, l'heure de soutien hebdomadaire pour les 6e en maths et en français. Cette heure-là disparaît, puisque ces deux disciplines seront désormais enseignées justement par niveau. Ces enseignants en plus permettront de faire des groupes de 15 élèves maximum, pour les plus en difficulté.